جدة 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط على أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- جاء ليحقق رفعة الوطن ورفاهية المواطن , ويثلج صدور فئات الشعب السعودي وإدخال الفرح إلى نفسه .ورفع معاليه في تصريح له بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور الأمر الملكي الذي يؤكد حرص قائد المسيرة على تلمس احتياجات المواطنين وتوفير وتسخير كافه الإمكانيات لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق ما يصبو إليه في مختلف مجالات التنمية تجسيداً لعمق المحبة المتبادلة بين القائد والشعب.وأشار معالي نائب وزير الحج والعمرة إلى أن هذه القرارات التاريخية تؤكد قوه ومتانة الاقتصاد السعودي ، حيث أنها منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية الداعمة لمسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي تعيشها المملكة وشعبها في الوقت .وقال معاليه : زفت هذه القرارات بشرى صرف مكافاة قدرها ٥٠٠٠ ريال للعسكرين المشاركين في الصفوف الأمامية في الحد الجنوبي هو نهج دأبت عليه القيادة الرشيدة مع حماه هذا الوطن الذين يقفون سداً منيعاً دفاعاً عن الوطن والمواطن ، مما يعد استمراراً في تنفيذ الخطط المستقبلية التي تضمن للأجيال القادمة الحياة الكريمة , كما أن الأمر الملكي جاء برسالة عملية مفادها أن بلادنا المباركة بقيادتها الرشيدة ماضية في بذل الغالي والنفيس في سبيل النهوض بالوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة عالمياً .وسأل معاليه الله تعالى أن يديم على هذا الوطن الخير والعطاء تحت قياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ـــ وأن يحميه من كيد الكائدين .// انتهى //21:32ت م