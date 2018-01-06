عام / العبدلي : الأمر الملكي يدل على قرب القيادة من شعبها وسيكون لها مردود تنموي واقتصادي
السبت 1439/4/19 هـ الموافق 2018/01/06 م واس
مكة المكرمة 19 ربيع الآخر 1439 هــ الموافق 06 يناير 2018 م واس
عبر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة علي بن سالم العبدلي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعد صدور الأمر الملكي المتضمن حزمة من القرارات الخاصة بالعلاوة السنوية والزيادات التي تمس حياة المواطن وتسهم في رفاهيته .
وأبان أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أقر منظومة من القرارات التي وضعت المواطن في مقدمة اهتماماته ، وجاءت شاملة حكيمة في جوانب الحياة ومجالاته ، وتدل على قرب القيادة من شعبها وسيكون لها مردود تنموي واقتصادي على الفرد والبلد .
وأكد العبدلي أن المملكة أصبحت بفضل الله ثم بفضل قيادتها الحكيمة نموذجاً للعطاء والحكمة , ولا ترضى إلا أن يكون شعبها في مقدمة شعوب العالم تعليمياً وتنموياً وثقافياً.
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21:38ت م