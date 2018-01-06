حائل 19 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 06 يناير 2018م واسعبر مدير عام البريد بمنطقة حائل عارف بن عبدالعزيز العقيل عن سعادته بصدور الأمر الملكي الذي جاء محققاً لاحتياج الكثير من المواطنين .وقال العقيل : " إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ـــ سطر منظومة من القرارات التي جعلت المواطن في مقدمة اهتماماته وأولوياته " مؤكداً أن القرارات شاملة وحكيمة في الجوانب والمجالات كافة .وأكد أن المملكة أصبحت بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة نموذجاً للعطاء والحكمة ، وتسعى إلى أن يكون شعبها في مقدمة شعوب العالم تعليمياً وتنموياً وثقافياً وتبذل الغالي والنفيس لتحقيق الحياة الكريمة لأبناء الوطن بمختلف فئاته .// انتهى //21:59ت م