بريدة 19 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 06 يناير 2018 م واسرفع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد بن الحميدي الشمري شكره وتقديره وامتنانه باسمه ونيابة عن منسوبي فرع وزارة النقل بالمنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ـــ ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الذي استقبله الجميع بكل بهجة وعم بخيره المواطنين وحمل لهم بشائر الخير وعكس حرصه - حفظه الله - على راحة المواطن ورفاهيته .وقال : " لا شك أن هذه القرارات الحكيمة التي تصب في مصلحه الوطن واستقراره جاءت مواكبة لتطلعات المواطن ومعبرة عن حرص القيادة الرشيدة على المضي قدما لتحقيق مسيره النهضة والتنمية ",مشيراً إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة من أجل تعزيز قدرة اقتصادها ليتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتها وأمنها من كل سوء في ظل حكومتنا الرشيدة .// انتهى //22:10ت م