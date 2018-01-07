حائل 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسأكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل عبد العزيز بن إبراهيم العجيمي أن ولاة الأمر في هذه البلاد يراعون حاجة من ولاهم الله أمنهم ويتتبعون ما فيه صلاحهم وخيرهم ويحرصون في كل أمر كريم على ما فيه رغد العيش وراحة للمواطن , مشيراً إلى أن من نعم الله على أهل هذه البلاد منذ تأسيسها أن منّ عليها بالعطاء المسفر بالنماء حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.وأفاد العجيمي أن هذه الأوامر نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر والحمد لله , داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين عنّا خير الجزاء , وأن يديم على البلاد أمنها ورخائها .// انتهى //09:56ت م