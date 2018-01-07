جيزان 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسثمنت مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية رحاب مسلم, الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. مؤكدة أن الملك سلمان هو الأب الإنسان والملك القائد, الذي يسعى لتحقيق الراحة للمواطنين ومساعدتهم في تحمل الأعباء والتكاليف في ظل المتغيرات والتحولات الاقتصادية.وأضافت أن الأمر الملكي جسّد صورة ناصعة مميزة للتلاحم الذي يميز العلاقة بين قيادة حكيمة وشعب وفي, ويرسم دائما معالم وحدتنا الوطنية القوية والراسخة, في ظل كيان شامخ تعلوه راية التوحيد خفاقة, ويطرزه ولاء أبنائه لقيادتهم الرشيدة.وبينت أن شمولية الأمر الملكي لمختلف شرائح المواطنين من موظفين وعسكريين ومتقاعدين وطلبة ومستحقي الضمان الاجتماعي, أسهم في رسم الفرحة على محيّا الجميع, ابتهاجاً بالقيادة الحكيمة التي تشارك أبنائها في كافة الظروف سعيا لتوفير حياة كريمة للمواطنين, منوهةً بالقرار الملكي بصرف مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها ويقدمها الجنود المرابطون في الحد الجنوبي للدفاع عن الدين والوطن.وسألت مساعدة مدير عام تعليم جازان الله تعالى أن يحفظ للوطن الغالي أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة.// انتهى //09:56ت م