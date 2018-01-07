وادي الدواسر20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسرفع محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك باسمه ونيابة عن أهالي محافظة وادي الدواسر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأوامر الملكية التي اعتبرها دليل قاطع على الخطى الحثيثة لهذه الدولة المباركة نحو رفاهية المواطن وسد احتياجاته والتخفيف من آثار الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد , مؤكداً أن قيادتنا الكريمة تنظر بنظرة شمولية لجميع المواطنين وتقدم لهم الدعم المالي المناسب.وأشار المحافظ المبارك إلى أن الأوامر الملكية روعي فيها أن الدولة - اعزها الله- تولي رعاية خاصة للمواطنين الأقل دخلاً مثل المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين , وكذلك الطلاب والطالبات فهم بناة المستقبل وعماد نهضة الوطن وقد شملتهم الزيادة في المكافآت لمساعدتهم على العطاء وتشجيعهم على التميز , ويتضح من الأوامر أن الدولة أعطت تقديراً خاصاً للعسكريين الذين يحمون بلادنا وخاصة المرابطين منهم في الحد الجنوبي , كما أن الدولة ترعى كل سبل احتياجات المواطن الأساسية، فتتحمل عن المواطنين القيمة المضافة في التعليم والصحة.وبين المبارك أنه مع جميع ما اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أوامر إلا أن ذلك لم يلغي حساب المواطن الذي يعتبر هو الآخر داعماً للمواطنين بما يوفر لهم حياة كريمة.وأشار محافظ وادي الدواسر أن هذه الأوامر التي صدرت بناءاً على ما رفعه أمير الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد دليل على قرب سموه من المواطنين حيث يتلمس احتياجاتهم ويبذل جهده لتذليل الصعوبات الاقتصادية والعمل على تنويع مصادر دخل الوطن بما يعود بالنفع على جميع المواطنين. وأن أبناء وبنات هذا الوطن هم محل اهتمام وعناية كاملة من القيادة الكريمة .وسأل محافظ وادي الدواسر الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ على بلادنا أمنها وامانها وأن ينصر جنودنا المرابطين ويرحم شهدائهم ويشفي مصابهم أنه ولي ذلك والقادر عليه .// انتهى //09:59ت م