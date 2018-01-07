نجران 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسرفع مدير التعليم بمنطقة نجران, الدكتور محسن بن علي حكمي ,باسمه وبسم منسوبي التعليم بالمنطقة والمحافظات التابعة لها, أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بعد صدور الأمر الملكي الذي يصب لمصلحة المواطنين.وقال الحكمي : "إن الأمر الملكي الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده - حفظهما الله - على كل ما يسهم في راحة المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية احتياجاته وتحقيق العيش الكريم له والحياة الهانئة ورفعة وعز الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والأمان والازدهار.// انتهى //10:01ت م