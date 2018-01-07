الرياض 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسأعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم نشر نتائج الفترة الاختبارية السادسة لاختبارات رخصة ممارسة المهنة لتخصصات الطب البشري، طب الأسنان، والتمريض التي انتهت يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2017.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير إدارة الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان، أن المتقدمين سيتلقون رابط عبر البريد الإلكتروني يمكن من خلاله استعراض النتيجة وتقرير أداء مفصل عن مكامن القوة ونقاط التحسين.ولفت الزهيان إلى أن الفترة الاختبارية السابعة بدأت اليوم وتمتد إلى نهاية شهر يناير 2018، مشيراً إلى أنه لا يمكن الجلوس للاختبار في نفس الفترة الاختبارية مرتين حيث في مثل هذه الحالة تعتبر نتيجة المحاولة الأولى فقط في نفس الفترة.وأفاد المتحدث الرسمي، أن الاختبارات تعقد في 17 مدينة داخل المملكة بواقع 433 مقعد اختبار يومياً والنتائج تعلن خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وستة أسابيع من نهاية الفترة الاختبارية.// انتهى //10:03ت م