عدن 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسأفشلت غارات لمقاتلات التحالف العربي محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية إلى مدينة الخوخة الساحلية المحررة في اليمن والتابعة لمحافظة الحديدة.وقال مصدر عسكري يمني، إن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الانقلابية شرق المدينة كانت تحاول التسلل إلى المدينة وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وفقا لما أورده موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.إلى ذلك سقط قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية الإيرانية في غارات جوية استهدفت تجمعات لها في محافظة البيضاء.وأوضح مصدر ميداني أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات بمنطقة آل العريف مستهدفة تجمعات للميليشيات الانقلابية بموقع جبل المركوزة بمديرية ناطع.// انتهى //10:04ت م