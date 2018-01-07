الدمام 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسرفع مدير جامعة حفر الباطن الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصويان باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الجامعة وطلابها وطالباتها أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرارات الخير والعطاء التي جاءت لتؤكد حرصه الكبير - أيده الله - على استمرار تنمية الوطن وراحة وسعادة المواطن.وقال الصويان: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يعمل لكل ما يخدم المواطن والوطن، بكل حكمة لنقل بلادنا إلى المزيد من التطور والنماء لتحقيق رؤية 2030.وأكد أن الأوامر تعكس متانة وقوة الاقتصاد الوطني السعودي، وما تضمنته الأوامر من تحفيز جنودنا البواسل المشاركين في الحد الجنوبي ممن نذروا أرواحهم فداء للوطن الغالي، إلى جانب مراعاة الطلاب والطالبات والمواطنين والتخفيف عنهم أعباء المعيشة وتعزيز الاستقرار والرخاء في بلاد الحرمين.وبين أن القرارات الكريمة ليست مستغربة من ولي أمرنا ملك الإنسانية - حفظه الله -، إذ يحرص بشكل دائم ومستمر علي تحقيق كل ما من شأنه توفير الرفاهية للمواطن بشتى مناحي الحياة.واختتم تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين ويمد في عمره ويحفظ سمو ولي عهده الأمين ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة وأن يجعله ذخراً وعزاً للإسلام والمسلمين.// انتهى //10:09ت م