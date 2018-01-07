أبهـا 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسعقدت إدارة الإشراف التربوي للبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، ورشة عمل حول التعلم الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع إدارة شؤون المعلمين.وأوضحت رئيسة قسم الحاسب الآلي فاطمة آل فروان, أن الورشة سعت إلى عرض سير نظام التعلم الإلكتروني والبدائل الحديثة وفق رؤية المملكة 2030.من جانبه استعرض مشرف البرامج والتطبيقات في إدارة شؤون المعلمين الدكتور عبدالله القحطاني " مقدم الورشة "، عدداً من التوجيهات من ضمنها الترميز على التدريب المستمر لرفع المهارات التقنية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، ونشر ثقافه مدرسة الملك سلمان الافتراضية والاستفادة منها كبديل للطلبة خارج المملكة، وصولاً إلى الهدف المنشود للجميع وهو تجويد المخرجات التعليمية.// انتهى //10:19ت م