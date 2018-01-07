كيتو 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسانتخب البرلمان الإكوادوري المرشحة الاشتراكية ماريا اليخاندرا فيكونا نائبة للرئيس أمس السبت.وقالت فيكونا بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمعية الوطنية خوسيه سيرانو "أريد أن أعبر عن التزامي العميق بتنفيذ مهام هذا المنصب بأمانة وإلتزام لخدمة جميع الإكوادوريين".وكانت فيكونا واحدة من ثلاث مرشحات، حيث تقدمت على كل من وزيرة الخارجية ماريا فرناندا اسبينوزا، ووزيرة العدل روزانا ألفارادو.// انتهى //10:21ت م