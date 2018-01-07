الصياهد 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واساستعرضت لجنة تحكيم العفر في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم الإبل المشاركة في فردي جل لوني الصْفر والشعل، إذ أدى ملاكها القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة الفرديات.وملاك الإبل الذين عرضوا فردياتهم أمام اللجنة في الفردي – جل – صْفر هم: اهلال عايضدغيثر الشيباني، جابر محسن مسلط آل تميم، جازع عبيد جازعالسبيعي، حمد هايفمحمد العتيبي، دبيانمعيض دبيان السبيعي، راجح فهد زيد القحطاني، شافي بن ضيدان بن هويدي العجمي، شبنان فهد شبنان الدوسري، علوش بن ضيدان بن هويدي العجمي، محمد عايض ال ظبيه القحطاني، محيميد مفلح فلاح النفيعي، مشعل معيض حمدان الشيباني، مناحي نداء فلاح المطيري، مناحي هابس نداء المطيري.أما ملاك الإبل الذين عرضوا فردياتهم أمام اللجنة في الفردي – جل – شعل هم: أحمد حجاج حاجي الذيابي، حنس مفرس فارس العتيبي، خالد حزام نائف أل حثلين، سعود نايف سعود الحثلين، عايض علي راشد المري، عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العتيبي، عبدالله عبيد ناجي الرشيدي، فهد مبيلش ضويحي العتيبي، كميخ محمد كميخ العجمي، متعب الحميدي مشخص المطيري.وستدخل اليوم, فردي جل الوضح والحمر استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.// انتهى //10:26ت م