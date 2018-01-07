بريدة 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسكشف مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن, أنه تم الاتفاق مع شركة "سند" لحفر آبار النفط والغاز تحالف بين شركة أرامكو وشركة نابورس على استقطاب 25 خريجاً من "تقني القصيم" كمرحله أولى للالتحاق بالشركة .وقام وفد من "تقني القصيم" أمس برئاسة مدير عام التدريب التقني والمهني بزيارة للعديد من المواقع منها مقر الشركة في الظهران, وقسم صيانة معدات الحفر, وقسم تحريك الحفاراتRig Moves, كما تم الاطلاع ميدانياً على الحفارات .وأوضح المذن أنه أقيمت دورة للوفد في مركز التدريب لمدة يوم كامل بعنوان "السلامة المهنية ومخاطر غاز H2S " بهدف تأهيلهم للحصول على الرخصة للدخول للحفار, مبيناً أنهم اجتازوا الدورة بنجاح, مفيداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار مواكبة رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصناعي والقرب من سوق العمل والبحث عن الفرص الوظيفية لا بنائنا الخريجين .// انتهى //10:28ت م