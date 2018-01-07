الرياض 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، على صدور الأوامر الملكية الكريمة التي تضمنت عدداً من القرارات الهامة والمفرحة للشعب السعودي الكريم ، مثمناً معاليه اهتمام وحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - الدائم على توفير مستوى معيشي لائق لأبنائه المواطنين.وبين معاليه أن هذه القرارات تبين مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بالمواطن ورفاهيته والسعي إلى التوازن بين دعم الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف العبىء عليه، وأن هذه البادرة الكريمة ليست مستغربة على حكام وقادة هذا الوطن المعطاء منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز ومن بعده من أبنائه الذين تولوا مقاليد الحكم - رحمهم الله - واستمرار هذا العطاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وحرصهم على توفير أيسر السبل للمواطنين وشدد معاليه على أن المواطن السعودي المتلاحم مع قيادته يستشعر المسؤولية في الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة لبناء اقتصاد راسخ وقوي لحاضر هذا الوطن العزيز ولمستقبل أجياله القادمة، ولتواصل الدولة مسيرة التنمية والبناء وتأمين فرص العمل والبذل والعطاء والخير الوفير لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، مما يستوجب الشكر لله على ما أنعم وخص به هذه البلاد ,سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده" حفظهما الله" ، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها .// انتهى //10:29ت م