الطائف 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسنوه مدير عام التعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد بن عامر النفيعي بالأوامر الملكيّة الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، التي تأتي تأكيدًا على العناية التي يوليها لشعبه وتلمس احتياجاته وتلبيتها والسعي في تحقيق المصلحة العامة.وأشار النفيعي إلى أن الأوامر الملكية التي تضمنت إعادة صرف العلاوة السنوية للموظفين المدنيين والعسكريين يعد دعماً جديداً لهم، وتجسد حرص القيادة الرشيدة على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين ودليل على عناية الدولة بأبنائها المخلصين الذين يذودون بأرواحهم عن حياض الوطن، لافتاً إلى أن تلك الأوامر الملكية إنما هي امتدادا للأيادي البيضاء التي اعتاد عليها أبناء هذا الوطن الغالي من قيادته الرشيدة وأن مصلحة المواطن وأمورهم الحياتية من أولويات اهتمامات ولاة أمرنا يحفظهم الله وحرصهم على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.وقال "إن جميع الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - ستسهم، بلا شكّ، في تعزيز مكانة المملكة التي تعيشها اجتماعيّاً واقتصاديّاً؛ انطلاقاً من برنامج التحوّل الوطني، ورؤية المملكة 2030، وذلك لتحقيق المزيد من النّجاحات بما يخدم الوطن والمواطن، ويسهم في استقرار الأمن والأمان الذي ننعم به بفضل من الله عز وجل في ظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله بتوفيقه.ورفع النفيعي باسمه وباسم الأسرة التعليمية بمحافظة الطائف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على البذل السخي والاهتمام اللامحدود بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها وأن يحفظ لها قيادتها الرشيدة.// انتهى //10:31ت م