عدن 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسأحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية ، في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز عاصمة المحافظة.وقال مصدر عسكري، في تصريح نقله موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية إن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين تمكنت خلالها قوات الجيش من صد محاولة تقدم للميليشيات الانقلابية.من جهة ثانية استهدفت مدفعية الجيش مواقع الميليشيات الانقلابية في تبة السلال، بشرقي المدينة، وأدى ذلك إلى تدمير آليات عسكرية من بينها معدل رشاش من عيار 23.// انتهى //10:32ت م