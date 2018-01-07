أبها 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسرفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات الشؤون الصحية بعسير الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله ورعاهم - بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة ، التي نبعت من حرص القيادة الدائم على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات وتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لهم ، وعنايتهم الدائمة بأبنائهم وبناتهم المواطنين والمواطنات .وقال الهبدان: "شملت أوامر الخير والبركة مختلف فئات المجتمع، من مدنين وعسكريين وخاصة رجال الوطن الأشاوس الذين يدافعون عن حمى الوطن الأشم في الحد الجنوبي، وكذلك الطلاب والطالبات في الصروح الأكاديمية والمواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، وهذا ليس بغريب على قائد وضع راحة شعبه وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم همه الأول".وأضاف: "إننا ننتهز هذه الفرصة المباركة لنستذكر القفزات التنموية الطموحة والعملاقة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإننا لنحمدالله على التلاحم منقطع النظير بين هذا الشعب الوفي وقيادته الكريمة".// انتهى //10:41ت م