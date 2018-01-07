عرعر 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسأكد معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر أن الأوامر الملكية تعكس حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتلمس احتياجات أبنائها في كل مستوياتهم .ولفت إلى أن القرارات والأوامر الملكية في هذه الأيام المباركة أدخلت السرور إلى قلوب الجميع وليست بجديدة على ولاة الأمر - حفظهم الله - في بلادنا فهم من توارثوا حب هذا الشعب والإخلاص لهذا الوطن وتلمس حاجات أبنائه في كل مستوياتهم ويثبت للقاصي والداني أن هذا الشعب هو الأولوية الأولى للقيادة وأن مصلحته هي المصلحة الأولى المقدمة على كل المصالح، وأن الإصلاحات التي تقوم بها الدولة هي في كل محاورها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ومستقبله ولن تكون على حساب معيشتهم أو تضييق سبل رفاهيتهم, وتخدم شفافية اتخاذ القرار والتعامل مع مستجدات المرحلة التي تقتضي المراجعة لكل قرارات الجانب الاقتصادي للدولة التي من شأنها تقديم مصلحة هذا الوطن ومواطنيه, سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي العهد - رعاهما الله - وأن يديم نعمة الأمن والآمان على هذه البلاد.// انتهى //19:37ت م