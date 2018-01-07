‏الباحة 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسنوه عدد من موظفي وطلاب جامعة الباحة بأنّ الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تأتي دائماً لتأمين الحياة الكريمة للمواطنين والحرص الدائم على تحقيق رفاهيتهم, وتلبية احتياجاتهم، ورفع المستوى المعيشي ليصبح متلائما مع متطلبات الوقت الحاضر.وأكد مدير إدارة التطوير بالجامعة فهد بن سعيد آل مجثل أن هذه الأوامر الملكية تحمل في طياتها الكثير من الحب لأبناء هذا الشعب الوفي فهي تعكس الفكر الراقي المستشرف للمستقبل الذي يُرسخ ويوائم بين النظرية والتطبيق في العملية التنموية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة برؤية 2030، والتي تؤمن بقيمة المواطن وتعتبره هدفها وشريكها الحقيقي نحو مزيد من النمو والازدهار والرفاهية والعيش الكريم.وقال مدير إدارة الشؤون القانونية عمير بن محمد العمري إن الأمر الملكي الكريم الذي تضمن عددا من البنود وجميعها تصب في مصلحة المواطنين بجميع شرائحهم غير مستغرب على قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً لتلمس أحوال الشعب في ظل ما يترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في اعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين.ونوه الموظف بقسم المشاريع بالجامعة المهندس عبدالملك القرني أن صدور الأوامر الكريمة أثلجت صدور أبناء هذا الوطن الوفي لدينه وقيادته وأن حرص ولاة أمورنا على تحقيق الرفاهية للمواطنين لهو دليل واضح وصريح على الحب المتبادل بين الراعي والرعية والذي يجعل الألسن تلهج بالدعاء بأن يحفظ الله لهذه البلاد أمنها ودينها وقيادتها .وأشار الطالب بكلية العلوم نايف بن مغرم الغامدي أن هذا الأوامر الكريمة والتي استبشر بها المواطنون وأدخلت في نفوسهم الفرح والسرور تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين واهتمامه على كل ما يسهم في راحة المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية احتياجاته.كما أكدت الطالبة بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالجامعة بشائر بنت محسن المحياني أن الأمر الملكي الكريم بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 % لمدة سنة، يدل على حرّص واهتمام حكومتنا الرشيدة بأبناء هذه البلاد وتطلعهم في بناء مستقبل أفضل لهذه البلاد.//انتهى//19:40ت م