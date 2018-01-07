رام الله 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 7 يناير 2018 م واسأصيب شاب فلسطينيًا اليوم ، بجروح متوسطة جراء إصابته بخصره برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، أطلقها عليه جنود الاحتلال الاسرائيلي، عند المدخل الغربي لجامعة بيرزيت.وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله، أن طواقمها نقلت شابا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات دارت عند المدخل الغربي لجامعة بيرزيت، أستخدم خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.// انتهى //19:51ت م