الباحة 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسالتقى محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا، اليوم بأعضاء لجان الملتقى الاستثماري الثاني بالمحافظة, وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.وخلال اللقاء أكد دادا أن هذا الملتقى الذي يقام للمرة الثانية وتحتضنه محافظة المخواة يأتي بناء على توجيه سمو أمير منطقة الباحة، ويهدف إلى الريادة في إنشاء بيئة إستثمارية فاعلة وتنافسية وجذب شركاء فاعلين ، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم هذا القطاع بما يمكنه من مواجهة التحديات وتعزيز القدرة التنافسية التي تدعم الإقتصاد الوطني.وأوضح محافظ المخواة أن الملتقى يحمل شعار " فرص مثمرة .. استثمار فاعل "وأن ماتحقق من خلال الملتقى الاستثماري الأول من نتائج فاقت التوقعات وكانت محفزاً لنا لإطلاق الملتقى في نسخته الثانية، مهيباً بكافة اللجان العاملة ببذل أقصى الجهود من أجل إظهار الملتقى بالصورة المشرّفة.إثر ذلك استعرض منسق عام الملتقى المهندس محمد عبدالوهاب الفعاليات التي ستنفذ وتشمل المعرض العام وعدد من الجلسات العلمية، إضافة إلى توقيع عدداً من العقود الاستثمارية لعدد من الفرص التي تم طرحها.// انتهى //19:55ت م