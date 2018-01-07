الطائف 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسرفع معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني باسمه ونيابةً عن أهالي الطائف أسمى آيات الشكر والتقدير والولاء والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على صدور الأوامر الملكية وما تضمنته من قرارات تهدف الى التخفيف على المواطنين من الزيادة في أعباء المعيشة، مؤكداً بأنها تعكس حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين وتلبيتها، والمحافظة على استقرار أوضاعهم المعيشية في ظل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تشهدها المملكة.وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت شاملةً وكاملة لجميع فئات الشعب المختلفة، دالة على نهج القيادة الرشيدة في دفع عجلة التنمية الشاملة للوطن والمواطن الذي هو محور اهتمامها الأول، من دون أن تغفل في الوقت ذاته عن تلمس احتياجات الشعب، في لفتة كريمة أبوية حانية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.وقال إن هذه اللفتة الكريمة ليست بمستغربة من القيادة الحكيمة التي دأبت على الوقوف مع شعبها الوفي في مختلف المواقف والظروف وهو النهج الذي تسير عليه قيادتنا الغالية منذ أن أسس هذا الكيان - المغفور له بإذن الله - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسار عليه أبناءه الملوك الكرام من بعده - رحمهم الله -، وصولاً إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله.واختتم محافظ الطائف تصريحه داعياً الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين.// انتهى //20:08ت م