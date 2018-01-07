رياضي / كأس خادم الحرمين الشريفين : الشباب يتأهل إلى دور الـ 16 بفوزه على نجران
الأحد 1439/4/20 هـ الموافق 2018/01/07 م واس
الرياض 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واس
تمكن الشباب من بلوغ دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين , بعد فوزه على ضيفه نجران بهدفين دون مقابل .
وذلك في المباراة التي اقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض , وسجل اهداف الشباب عبدالعزيز اليامي لاعب نجران هدف في مرمى فريقه , فيما أضاف ناصر الشمراني الهدف الثاني لفريقه عن طريق ركلة جزاء .
ومن المنتظر أن يقابل الشباب نظيره الخليج في الدور المقبل من المسابقة .
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