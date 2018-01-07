الرياض 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسافتتح المنتخب السعودي الأولمبي اليوم تدريباته بمدينة تشانغشو التي تحتضن مباراتيه في بطولة كأس آسيا تحت 23عامًا، وذلك بعدما اختتم معسكره الإعدادي بمدينة شانغهاي أمس السبت.وأجرى لاعبو المنتخب تدريبهم مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغيليا، وتركزت الحصة التدريبية على تطبيق عدد من التمارين التكتيكية وتمارين على الكرات الثابتة، قبل أن تختتم بمناورة على كامل مساحة الملعب.ومن المنتظر أن يواصل المنتخب تدريباته يوم غدٍ الإثنين بحصة مسائية على ملعب تشانغشو، الذي يستضيف المباراة الافتتاحية للمنتخب الأولمبي في البطولة الآسيوية يوم الأربعاء المقبل أمام المنتخب الأردني.من جهة أخرى عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا اليوم الأحد مع بعثة المنتخب الوطني الأولمبي، وناقش الاجتماع العديد من النواحي المهمة التي تخص البطولة الآسيوية كما عقد الاتحاد الآسيوي اجتماعًا آخر مع المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات السنية عبدالرحمن السيار، ومدير المنتخب الأولمبي نايف القاضي، والمنسق الإعلامي فيصل المرشدي، وناقش الاجتماع عدد من الأمور التنظيمية والتسويقية والإعلامية التي تخص بطولة كأس آسيا.ومن جانب آخر , أكد مدير المنتخب الأولمبي نايف القاضي أن النتائج لمعسكر المنتخب في شانغهاي على المستويين الفني والنفسي إيجابية، موضحًا أن المعسكر تركز على إعداد اللاعبين بدنيًا ونفسيًا وأن الأجواء والانسجام بين اللاعبين على أكمل وجه.وأضاف القاضي: "نأمل ألا تكون هناك إصابات في المرحلة المقبلة، وأن يكون التركيز من اللاعبين عالٍ حتى نظفر بالنقاط الثلاث" وأشار القاضي في حديثه إلى صعوبة التوقعات حيث تتساوى الحظوظ بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية، داعياً الجميع إلى دعم المنتخب لتحقيق النتائج الإيجابية.// انتهى //20:18ت م