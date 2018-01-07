المدينة المنورة 20 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 7 يناير 2018م واسرفع مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة محمد بن مصطفى النعمان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأوامر الملكية التي تهدف إلى رفع عبء تكاليف الحياة عن كاهل أبناء الوطن وتؤكد دوما أن المواطن محور اهتمامها.وأكد النعمان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن تلك الأوامر وما حملته من بدلات ستكون سندًا للمواطن في مواجهة غلاء المعيشة والآثار التي قد تترتب على بعض الإصلاحات الاقتصادية كما أنها مكملة لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة وهي التي أُعلن عنها قبل أسبوعين وهذا يشهد على إستقرار الوطن وعلى متانة الاقتصاد السعودي وتعافيه رغم التحديات وعلى إهتمام الدولة وقيادتها الحكيمة والرشيدة بمواطنيها مهما كانت الظروف ، داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والإستقرار.// انتهى //20:39ت م