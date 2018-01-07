رياضي / الدوري الأسباني: ميسي وسواريز يقودان برشلونة لفوزه الأول في 2018
الأحد 1439/4/20 هـ الموافق 2018/01/07 م واس
الرياض 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واس
قاد الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز فريقهما برشلونة إلى فوزه الأول في 2018، بعد فوز برشلونة على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهدافٍ دون مقابل , ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .
وسجلا أهداف برشلونة ميسي ولويس سواريز، قبل أن يضيف البرازيلي باولينيو الهدف الثالث في أخر دقائق المباراة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه اتلتيكو مدريد الفائز السبت على خيتافي 2-صفر.
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20:39ت م