الرياض 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسقاد الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز فريقهما برشلونة إلى فوزه الأول في 2018، بعد فوز برشلونة على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهدافٍ دون مقابل , ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .وسجلا أهداف برشلونة ميسي ولويس سواريز، قبل أن يضيف البرازيلي باولينيو الهدف الثالث في أخر دقائق المباراة.ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه اتلتيكو مدريد الفائز السبت على خيتافي 2-صفر.// انتهى //20:39ت م