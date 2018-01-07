ظهران الجنوب 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسرفع رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب ناجي بن سالم الوادعي باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم، الذي نبع من حرص القيادة الدائم والمستمر - أيدها الله - على تلمس احتياجات المواطنين وتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لجميع شرائح المجتمع .وأوضح الوادعي أن الأمر الملكي وما تضمنه من قرارات أُسعدت الشعب السعودي، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومتها الرشيدة .//انتهى//21:28ت م