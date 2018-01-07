جدة 20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 07 يناير 2018 م واسأوضح نائب رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة فيصل بن حمد آل وهطان أن معرض شباب الأعمال التاسع بجدة " بشبابنا نحقق رؤيتنا " يجسد منافسة أكثر من 250 مشاركاً حققوا نجاحات من رواد الأعمال , مشيراً إلى أن اللجنة حرصت على أن تكون المشاريع المقدمة تحظى بالتنوع ومراعاة متطلبات المجتمع ، حيث يضم المعرض منظومة من المبادرات لتجسيد عناصر الإبداع والبحث عن التألق والمضي في دروب النجاح .وأكد أن المعرض شهد زيارات لعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة ، ممن تابعوا عن كثب مشاريع رواد الأعمال من الشباب والفتيات ، التي تتعايش مع رؤية المملكة٢٠٣٠ ، بصفتها منصة لمشاريع شباب وشابات الأعمال والأفكار التجارية الإبداعية , وترويج منتجات وخدمات الشباب للمستهلك والمستثمر , إضافة لعرض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها مع التعرُّف على ما تقدِّمه الجهات الممولة لدعم المشاريع الواعدة .وبين آل وهطان أن معرض شباب الأعمال التاسع بجدة "بشبابنا نحقق رؤيتنا" يهدف لتوفير بيئة تواصل فضلاً عن إتاحة الفرصة لعرض المشاريع الشبابيَّة الناشئة وإبرازها للمجتمع وتبادل ونقل التجارب الناجحة ، لرواد الأعمال التي نجحوا من خلالها في أن يصبحوا رواداً للأعمال .وقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لرعايته هذه التظاهرة الشبابية كل عام ولصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المتابعة الحثيثة للمبادرات الشبابية في ميادين العمل والانجاز ، إضافة للدعم المتواصل من غرفة جدة ليشهد المعرض كل عام تنوعاً وتجديداً في محتواه وإثراءه لقطاع رواد الأعمال .// انتهى //21:48ت م