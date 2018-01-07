وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة , نجاح عملية فصل التوأم السيامي ( حنين ) .

وقال معاليه : العملية لم تكن سهلة لوجود اشتراك كبير بين حنين والتوأم الطفيلي فرح ، ووجود تداخل بين الشرايين والأوردة كون فرح متطفلة تعتمد على التغذية من قلب حنين ، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على قلب حنين ، لذا كان لابد من التنسيق المسبق ودراسة الحالة الطبية بعناية .

وأضاف : بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بخبرة الفريق الطبي استطعنا أن ندرس الحالة وأن نصل إلى الخطة المكونة من تسع مراحل ، مقدما شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وهنأ والدي الطفلة حنين على سلامتها .

بدوره أعرب السفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبد الله الآغا عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة تجاه فلسطين بل تجاه الإنسانية ، فهذا البلد دائماً ما يُسمّى مملكة الإنسانية ، مشيراً إلى توجيه سمو ولي العهد بنقل الطفلتين إلى المملكة من قطاع غزة رغم العوائق والحواجز العسكرية ، كما قدم شكره وامتنانه لمعالي الدكتور عبد الله الربيعة وطاقمه الطبي .

وأفاد أنه تابع العملية بأدق تفاصيلها وجميع مراحلها ، مشيداً بالدكتور الربيعة وطاقمه الطبي ، كما نوّه بمتابعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأدق تفاصيل الحالة منذ خروجها من قطاع غزة لحين وصولها ، مقدماً باسم الرئيس عباس كل التحية والامتنان لهذا البلد الطيب الكريم وأهله الكرام قيادة وشعباً فالمملكة هي نبض العالم الإسلامي والعربي .

تجدر الإشارة إلى أن العملية بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض ، بإشراف فريق طبي متكامل مكون من40 طبيباً وفنياً متخصصين في التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وطب الأطفال للأمراض المعدية ، وجراحة الأطفال، ومن العناية المركزة الخاصة بالطفلتين ، إضافة إلى فريق تمريض العناية المركزة للأطفال وفريق تمريض غرف العمليات .

ومرت العملية بتسع مراحل بدأت بمرحلة التخدير ، أعقبها مرحلة تنظير المثانة والقسطرة ، تلاها الإعداد والتجهيز , بعدها بدأت مرحلة عملية الفصل ، تلاها مرحلة فصل الأمعاء والكبد ، بعدها مرحلة فصل الجهاز البولي وفصل جدار الحوض ثم مرحلة الفصل الأخيرة مرحلة جراحة العظام ، بعد الفصل بدأت عملية ترميم الأعضاء للتوأم حنين .

// انتهى //

22:14ت م