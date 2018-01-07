عام / بدء عملية فصل التوأمين السياميين فرح وحنين في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض إضافة أولى وأخيرة
وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة , نجاح عملية فصل التوأم السيامي ( حنين ) .
وقال معاليه : العملية لم تكن سهلة لوجود اشتراك كبير بين حنين والتوأم الطفيلي فرح ، ووجود تداخل بين الشرايين والأوردة كون فرح متطفلة تعتمد على التغذية من قلب حنين ، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على قلب حنين ، لذا كان لابد من التنسيق المسبق ودراسة الحالة الطبية بعناية .
وأضاف : بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بخبرة الفريق الطبي استطعنا أن ندرس الحالة وأن نصل إلى الخطة المكونة من تسع مراحل ، مقدما شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وهنأ والدي الطفلة حنين على سلامتها .
بدوره أعرب السفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبد الله الآغا عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة تجاه فلسطين بل تجاه الإنسانية ، فهذا البلد دائماً ما يُسمّى مملكة الإنسانية ، مشيراً إلى توجيه سمو ولي العهد بنقل الطفلتين إلى المملكة من قطاع غزة رغم العوائق والحواجز العسكرية ، كما قدم شكره وامتنانه لمعالي الدكتور عبد الله الربيعة وطاقمه الطبي .
وأفاد أنه تابع العملية بأدق تفاصيلها وجميع مراحلها ، مشيداً بالدكتور الربيعة وطاقمه الطبي ، كما نوّه بمتابعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأدق تفاصيل الحالة منذ خروجها من قطاع غزة لحين وصولها ، مقدماً باسم الرئيس عباس كل التحية والامتنان لهذا البلد الطيب الكريم وأهله الكرام قيادة وشعباً فالمملكة هي نبض العالم الإسلامي والعربي .
تجدر الإشارة إلى أن العملية بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض ، بإشراف فريق طبي متكامل مكون من40 طبيباً وفنياً متخصصين في التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وطب الأطفال للأمراض المعدية ، وجراحة الأطفال، ومن العناية المركزة الخاصة بالطفلتين ، إضافة إلى فريق تمريض العناية المركزة للأطفال وفريق تمريض غرف العمليات .
ومرت العملية بتسع مراحل بدأت بمرحلة التخدير ، أعقبها مرحلة تنظير المثانة والقسطرة ، تلاها الإعداد والتجهيز , بعدها بدأت مرحلة عملية الفصل ، تلاها مرحلة فصل الأمعاء والكبد ، بعدها مرحلة فصل الجهاز البولي وفصل جدار الحوض ثم مرحلة الفصل الأخيرة مرحلة جراحة العظام ، بعد الفصل بدأت عملية ترميم الأعضاء للتوأم حنين .
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22:14ت م