الطائف 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسعبَّر رئيس بلدية العرضية الجنوبية عبدالعزيز الشهري، عن عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، على صدور الأوامر الملكية المتضمنة صرف العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تحمّل تكاليف القيمة المضافة لقطاع الصحة والتعليم، وصرف مكافأة للعسكريين المشاركين في الحد الجنوبي وغيرها.وأكد الشهري أن هذه الأوامر تدل على المكانة التي يحتلها المواطنين لدى خادم الحرمين الشريفين فهم في قلب الملك رجل الحزم والعزم، كما أنها تحمل دلالات على عناية واهتمام القيادة الرشيدة بأبناء الوطن المخلصين الأوفياء بمختلف مكونات المجتمع.وقال رئيس بلدية العرضية الجنوبية " إن هذه الأوامر هي جزء من مشاعر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، تجاه المواطن الوفي لوطنه وقيادته، الذي يبادلهم الحب والوفاء والإخلاص في السر والعلن والمنشط والمكره"، سائلًا في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وينصر جنودنا المرابطين في الحدود، ويرد كيد أعداء الوطن من الحسّاد والحاقدين إلى نفوسهم المريضة.// انتهى //09:45ت م