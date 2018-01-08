بريدة 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسرفع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم إبراهيم بن عبدالرحمن الحصان أسمى آيات الشكر والتقدير والولاء والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأوامر الملكية وما تضمنته من قرارات تهدف إلى التخفيف على المواطنين من أعباء المعيشة.وبيّن الحصان أن الأوامر الملكية تهدف على حرص القيادة الرشيدة لتلمس احتياجات المواطنين وتلبيتها, شاملةً جميع شرائح المجتمع وفئاته، والمحافظة على استقرار أوضاعهم المعيشية في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، دالة على نهج القيادة الرشيدة في دفع عجلة التنمية الشاملة للوطن والمواطن الذي هو محور اهتمامها الأول، في لفتة كريمة أبوية حانية، وهذا غير مستغرب من والدنا سلمان الحزم والخير، وتبقى مملكتنا الحبيبة بلد العطاء بلد الخير والنماء برعاية الله ثم برعاية ولاة أمر يرعونها ويحفظون للشعب السعودي حقه وأن يعيش برغد عيش في بلد الحرمين الشريفين قلب العالم النابض.وسأل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم الله العلي القدير أن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يحفظ الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين .// انتهى //09:47ت م