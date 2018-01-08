حائل 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العصيمي بالأوامر الملكية التي صدرت عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.وأكد فضيلته أن الأوامر الملكية تبين حرص القيادة على المواطن وتحسين معيشته ورفاهيته، مشيراً إلى أن الدولة تعمل جاهدةً لتطوير الاقتصاد السعودي بما يتلاءم مع رؤية المملكة الطموحة التي تصب في صالح المواطن.وقال العصيمي : إن هذه القرارات سيكون لها انعكاسات إيجابية من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وانتعاش الاقتصاد السعودي الأمر الذي يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتوفير أفضل سبل الدعم للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي للتخفيف من الآثار التي قد تترتب عن الإصلاحات الاقتصادية.وسأل المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من كل مكروه وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.// انتهى //09:51ت م