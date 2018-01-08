فيفاء 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسشرع فرع وزارة النقل بمنطقة جازان أمس, في تنفيذ مشروع أعمال مصدات وحواجز خرسانية بطرق محافظة فيفاء " 12 - 8 - 20 - السربة ", وذلك بهدف رفع مستوى السلامة لمستخدمي الطرق.وأوضح مدير عام النقل بمنطقة جازان المهندس محمد بن أحمد الحازمي, أن أعمال المصدات والحواجز الخرسانية بدأت من قبل المقاول بالمواقع التي تشكل خطراً على سالكي الطرق, حيث بدأت الأعمال بطريق عقبة 12, ومن ثم تتواصل الأعمال ببقية الطرق المعتمدة ضمن المشروع.وأكد الحازمي حرص الوزارة على تحقيق المواصفات والتقيد بوسائل السلامة في تنفيذ المشروعات للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.// انتهى //10:17ت م