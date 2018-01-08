الصياهد 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واساستعرضت لجنة تحكيم العفر في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم الإبل المشاركة في فردي جل لوني الحمر والوضح، إذ أدى ملاكها القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة الفرديات.وملاك الإبل الذين عرضوا فردياتهم أمام اللجنة في الفردي – جل – حمر هم: خالد سلطان مطلق العجمي، سعيد سعود العوفي العجمي، سعيد محمد سعيد ال روق، سيف عبد الله النواش السهلي، عايض رفعان عايض القحطاني، عبد الله عبيد مفرح الرشيدي، عبد الله نافل عويض الروقي، فرج فخري عوض الحربي، محمد الحميدي حمود الحربي، محمد سعد حسين البقمي، محمد طرقي مفلح الدوسري، مسحل بخيت عبيد السليس، مسعد فهد شعيل العتيبي، مهدي منصر حيدر اليامي.أما ملاك الإبل الذين عرضوا فردياتهم أمام اللجنة في الفردي - جل- وضح هم: ثلاب سعيد محمد السبيعي، جابر ناصر جابر المري، خالد فهد بن حجنه العتيبي، صالح محمد سليمان الجمعة، عبد الله ناصر فهد الدوسري، عبد الله حمود ماجد السبيعي، عبد المجيد ناصر منصور الدوسري، مطلق فراج شريم العصيمي، ناصر مبارك مقيم آل بريك، ناصر محمد فيصل العتيبي، ناصر فنيسان قعيد السيحاني، فهد ناهض سعيد الدوسري، راشد حمد علي المري.وستدخل اليوم فئة فردي فحل الوضح استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.// انتهى //10:18ت م