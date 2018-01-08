إسلام آباد 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريح رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي الذي أكد بأن بلاده خاضت أكبر حرب في العالم ضد الإرهاب اعتماداً على مواردها الخاصة.وسلطت الضوء على تطورات الوضع في إيران على خلفية الانتفاضة الشعبية التي تطالب بقلب النظام وتحرير الشعب من سلطة الملالي.وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى إعلان ما يُسمى بجيش إنقاذ روهينغا بمواصلة القتال ضد حكومة ميانمار لمنعها من ممارسة أعمال التطهير العرقي بحق المسلمين في إقليم راخين.وعرجت على مقتل ثلاثة عشر شخصاً في نيبال بسبب موجة البرد القارس المسيطرة على البلاد منذ الأسبوع الماضي.وأخبرت صحف باكستان عن مقتل عشرة مدنيين بقصف جوي نفذته قوات أجنبية بمنطقة درزاب بإقليم جوزجان شمالي أفغانستان.// انتهى //10:20ت م