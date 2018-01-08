مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسأشاد عميد كلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي الغامدي, على ما تضمنته الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- من مراعاة لاحتياجات المواطنين بكافة شرائحهم و توفير سبل العيش الكريم لهم.وأكد الغامدي أن أوامر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تدل على حرص القيادة الدائم والمستمر وعنايتهم الدائمة بالشعب, لافتاً إلى أن الأوامر تعكس متانة وقوة الاقتصاد الوطني السعودي، وما تضمنته الأوامر من تحفيز جنودنا البواسل المشاركين في الحد الجنوبي ممن نذروا أرواحهم فداء للوطن الغالي إلى جانب مراعاة الطلاب والطالبات والمواطنين والتخفيف عنهم أعباء المعيشة وتعزيز الاستقرار والرخاء في بلاد الحرمين.وسأل عميد كلية التقنية بمكة المكرمة الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -, خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.// انتهى //10:39ت م