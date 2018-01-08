القاهرة 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعراب وزارة الخارجية السودانية عن أسفها لإعلان نظيرتها الأمريكية إعادة إدراج السودان على قائمة بلدان تشكل قلقا خاصا ضمن تقريرها الخاص بالحريات الدينية.وأشارت الصحف إلى تأكيد حركة فتح الفلسطينية أن معركة القدس هي معركة الوجود والهوية الوطنية والدولية للشعب الفلسطيني بوصفها عاصمة دولة فلسطين وجزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين المحتلة.وتحدثت في متفرقات أخرى عن مقتل وإصابة شخصين في انفجار وقع قرب مدخل مترو في العاصمة السويدية أستوكهولم.وفي الشأن المحلي أبرزت مشاورات وزارة المالية لإعداد الموازنة العامة والتي يقدر أن يبلغ حجمها 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.21 تريليون في الموازنة الحالية بزيادة 19.3%، إضافة إلى أنه سيتم الإعلان اليوم عن الجدول النهائي للانتخابات الرئاسية في مصر.// انتهى //10:50ت م