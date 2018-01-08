إسلام آباد 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسأفرجت السلطات الباكستانية عن 147 سجيناً هندياً من صيادي الأسماك في بادرة حسن نوايا.وأوضحت مصادر حكومية باكستانية أنه سيتم اليوم تسليم السجناء الهنود إلى سلطات بلادهم عبر نقطة "واجا" الحدودية بين البلدين، وذلك بعد الإفراج عنهم من السجن المركزي في مدينة كراتشي، ونقلهم إلى مدينة لاهور تمهيداً لنقلهم إلى الهند.ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوعين من إفراج باكستان عن 145 سجيناً هندياً من صيادي الأسماك تم اعتقالهم قبل أشهر إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية.// انتهى //10:51ت م