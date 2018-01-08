عنيزة 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واستمكن أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة من إنقاذ حياة مواطنة (70) عاماً تعرضت لنزيف داخلي في المخ, حيث استقبل قسم الطوارئ في المستشفى الحالة وهي تعاني من عدم القدرة على المشي واضطراب في درجة الوعي وتعاني من مرض السكري.وعقب إجراء الفحص اللازم وأشعة مقطعية للمخ تبين وجود نزيف "تحت الحاد" تحت الأم الجافية, وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات ونقل الحالة وإجراء عملية ناجحة لتفريغ النزيف من الجهتين وإيقاف النزف دون الحاجة لفتح الجمجمة بالكامل في مثل هذه الحالات.وعقب العملية تم نقل الحالة لغرفة العناية المركزة للمتابعة حتى تحسنت حالتها ولله الحمد وخرجت من المستشفى بعد أن من الله تعالى عليها بالشفاء.// انتهى //10:54ت م