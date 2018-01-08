مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسجذبت الأجواء الباردة الآف الزوار لمهرجان ليالي الحجاز الثاني بحديقة الحسينية الذي تشرف عليه أمانة العاصمة المقدسة , حيث شهدت ساحة المهرجان تدفق العديد من الأسر المكية وزوار العاصمة المقدسة للاستمتاع بفعاليات المهرجان والترفيه والتسوق.وقد حظيت ساحة المهرجان بباقة متنوعة من الفعاليات تحتضن الزوار والأهالي بترحيب خاص، وروزمانة من البرامج تنوعت بين البرامج الاجتماعية والمسابقات والعروض المسرحية ومسابقات الأطفال وأركان الأسر المنتجة ومهرجان التسوق والأكلات الشعبية وجدارية الرسم المباشر للأطفال وغيرها من الفعاليات.وأوضح مدير مهرجان ليالي الحجاز الثاني بمكة المكرمة أحمد الحسن أن إدارة المهرجان حرصت على التنوع في الفعاليات بما تتضمنه من البرامج الهادفة والفعاليات المنوعة والفقرات الشيقة والجذابة، مقدماً شكره لأمانة العاصمة المقدسة وهيئة السياحة لما قدمتاه من جهود كبيرة لإنجاح المهرجان وفعالياته.// انتهى //10:54ت م