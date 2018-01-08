بيروت 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 8 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تواصل الاتصالات واللقاءات بين الفرقاء المعنيين لايجاد صيغة حل توافقية بشأن الخلاف القائم بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب على خلفية ملف ترقية عدد من الضباط في الجيش اللبناني من دون أن تسفر هذه الجهود عن حل حتى الآن.وأخبرت عن إعلان رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق عدم نيته الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة.وتطرقت صحف لبنان إلى مقتل شخص في انفجار وقع قرب محطة "فوربيو غورد" في مترو الأنفاق في منطقة هدينج في العاصمة السويدية ستوكهولم.// انتهى //10:55ت م