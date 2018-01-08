الرياض 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسأسفرت الجولات الميدانية للفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار اليوم, عن ضبط مستودعين مخالفين في جدة يقومان بإنتاج التبغ بشكل غير نظامي.وداهمت الفرق الرقابية المستودعين المخالفين في حي الخمرة بجدة وصادرت (21.5 ) طن مواد تبغ خام، وأكثر من (3 ) طن جراك جاهزة للبيع، و(500 ) كيلوجرام نشارة خشب، إضافة إلى (734,860) ملصق يحمل أسماء نكهات وعلامات تجارية مزورة، و(50400) بكت معسل جاهز.كما ضبطت الفرق الرقابية حالتي تستر تجاري، وتم إغلاق الموقعين واستدعاء ملاكهما إلى الوزارة لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم.// انتهى //21:45ت م