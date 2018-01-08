الرياض 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واستعادل فريقا الهلال والاتفاق بهدف لكل منهما في اللقاء المؤجل من الجولة 11 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، الذي جمعهما الْيَوْمَ على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .وتقدم الهلال عند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي بدل الضائع من الشوط الأول ، برأسية المدافع عبدالله الحافظ ، ومع بداية الشوط تمكن مدافع الاتفاق أحمد الحبيب من تعديل النتيجة لفريقه عند الدقيقة 49 من عرضية عبدالرحمن العبود سددها في المرمى .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة في المركز الأول ، وارتفع رصيد الاتفاق إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //22:17ت م