رياضي / الهلال والاتفاق يتعادلان في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم
الاثنين 1439/4/21 هـ الموافق 2018/01/08 م واس
الرياض 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واس
تعادل فريقا الهلال والاتفاق بهدف لكل منهما في اللقاء المؤجل من الجولة 11 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، الذي جمعهما الْيَوْمَ على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .
وتقدم الهلال عند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي بدل الضائع من الشوط الأول ، برأسية المدافع عبدالله الحافظ ، ومع بداية الشوط تمكن مدافع الاتفاق أحمد الحبيب من تعديل النتيجة لفريقه عند الدقيقة 49 من عرضية عبدالرحمن العبود سددها في المرمى .
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة في المركز الأول ، وارتفع رصيد الاتفاق إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.
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22:17ت م