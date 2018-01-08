بيروت 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد اليعقوب اليوم عددًا من القيادات اللبنانية.والتقى السفير اليعقوب دولة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتي, ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل, ووزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي, و وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي.وجرى خلال اللقاءات استعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة, والعلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان.// انتهى //22:18ت م