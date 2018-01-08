جدة 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واساختتم معرض شباب الأعمال التاسع بجدة "بشبابنا نحقق رؤيتنا" فعالياته أمس "الأحد" بعد أن حصد ما يقارب من 20.000 زائر ، وأقيم على مدى أربعة أيام بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات ونظمته لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة .واستقبل المعرض أكثر من 250 مشاركًا من رواد ورائدات الأعمال ، مقدماً 30 محاضرة وورشة عمل ودورة متخصصة إلى جانب عرض التجارب الحية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرات التي توظف عناصر الإبداع والبحث عن التألق والمضي في دروب النجاح مرتكزاً على محاور مهمة في مقدمتها ، رسم ملامح رؤية المملكة 2030 وتعريف وتمكين الشباب من أهدافها وبرامجها ، ومنصة لمشاريع شباب وشابات الأعمال والأفكار التجارية الإبداعية ومنصة تمكين الشباب والشابات في مجال الأعمال وتمكن أصحاب المشاريع والأفكار المشاركة في المعرض .ونوه عضو لجنة شباب الأعمال بالغرفة مدير معرض شباب الأعمال التاسع خالد عبادي أن المعرض وهو يحمل هذا العام شعار "بشبابنا نحقق رؤيتنا" يؤكد على أن مشاريع رواد ورائدات الأعمال "مفخرة الوطن" التي يبنى من خلالها المستقبل حيث استقبل مشاركات كبيرة تدعو للفخر والاعتزاز من رواد ورائدات الأعمال بالمملكة ممن لا يرضون إلا بصعود منصات التألق والإبداع ، والتنافس في تقديم المشاريع المتميزة والفريدة .في حين شهد المعرض مع اختتام فعالياته ورشة عمل إدارة النقد والتي قدمها المدير الإقليمي لإدارة النقد بالبنك الأهلي التجاري المهندس بندر الهويش ، وورشة عمل "هويتنا منبع استثمارنا" للدكتورة عبير سبحي من جامعة الملك عبدالعزيز إضافة لجلسة خصصت للمجتمع الحيوي والإبداع والأفكار الخلاقة ، وأدارها المشرف العام على مركز الابداع وريادة الأعمال بجامعة جدة الدكتور هاشم النمر ، والشريك التنفيذي المكلف بقطوف الريادة المهندس مهند نابلسي والمستشار والمدرب في استراتيجيات الابتكار الدكتور حسن بصنوي والشريك المؤسس والتنفيذي بتطبيق مهارة أحمد مريعاني ومؤسس تطبيق عزيز منصور الزهراني .وتناول المعرض من خلال محاضرة "إدارة المواهب الشابة" بمشاركة الاستاذ المساعد في إدارة الموارد البشرية وعميدة شؤون الطالبات بجامعة عفت الدكتورة ملاك أبو نار ، واستعراض تجارب ريادة الأعمال والابتكار "شبابنا اليوم" ، وتقديم دورة ابتكار نموذج العمل التجاري لمدرب المهارات القيادية وريادة الأعمال المهندس وليد قوقندي .// انتهى //22:22ت م