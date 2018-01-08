عرعر 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر، اليوم القضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المنطقة، ورجال الأعمال في جلسة سموه المسائية .‏وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين دور الغرف التجارية في المنطقة في تهيئة الفرص الاستثمارية ودعم رجال الأعمال وأهمية تعزيز المناخ الاستثماري في المنطقة .ونوه سموه في بداية اللقاء بدور رجال الأعمال في الإسهام في عملية التنمية، مثمناً ما يقومون به من جهود وإسهامات مقدرة لخدمة المنطقة.وأكد سموه حرصه على تقديم كل ما يمكن من تسهيلات لخدمة رجال الأعمال، منوهاً بما تقدمه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير لتحقيق طموح ورفاهية المواطن من خلال ما يتم اعتماده من مشروعات تنموية مختلفة تؤدي إلى أن تحظى مناطق المملكة بسبل الرفاهية للجميع, مبدياً تطلع المواطن لنتائج إيجابية في العمل والسرعة، وجذب المستثمرين إلى المنطقة لما تتضمنه من فرص استثمارية كبيرة في المجالات كافة.وقال سموه: إن المنطقة بحاجة ماسة إلى التحرك الذي يقوم على أسس علمية وجدوى اقتصادية، داعياً الغرفة التجارية إلى التواصل مع رجال الأعمال في خارج المنطقة للإسهام في تشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة, مبدياً جاهزيته لتذليل المعوقات التي تعترض أي رجل أعمال للاستثمار بالمنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية ، مشيراً إلى ما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا .وأضاف سموه بقوله : نحمد الله على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -من اهتمام كبير بالمواطن وتلمس حاجاته في كافة الظروف, ولاشك أن الأمر الملكي الأخير يأتي في إطار هذا الاهتمام، فكل الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على هذا الأمر الذي يصب في مصلحة المواطن وتمكينه من أسباب العيش الكريم, وبكل تأكيد فإن استجابة الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع هذه الأمر الكريم واتخاذ قرارات مشابهة لدعم موظفيها وتمكينهم هي استجابة مقدرة وتستحق الإشادة، وننتظر المزيد, داعيا سموه إلى استقطاب الشباب السعودي وتأهيلهم واحتضانهم في إطار سياسات التوطين.وأشار سموه إلى تطلعه لتنمية الفكر الابداعي من الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة ومنسوبيها من رجال الأعمال لتحقيق أهداف الرؤية المباركة وتوظيف المواطنين.‏وسأل سموه في ختام اللقاء الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - .من جهته أعرب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعرعر المهندس منيع الخليوي, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على اهتمامه بقطاع الأعمال, مؤكدًا أن جميع رجال الأعمال في المملكة سيبذلون كل الجهود لتحقيق آمال وتطلعات سمو أمير المنطقة .ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //22:50ت م