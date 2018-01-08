ثقافي / انطلاق فعاليات مهرجان محايل الشتوي بمحاضرة " مفاتيح الرزق "
الاثنين 1439/4/21 هـ الموافق 2018/01/08 م واس
محايل 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واس ..
انطلقت اليوم فعاليات مهرجان "محايل أدفا 1439هـ" الشتوي في نسخته الحادية عشر بمحاضرة دينية بعنوان " مفاتيح الرزق" ألقاها الشيخ عبد الله بن عامر عقيله في مسجد الأميرة العنود, بحضور وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة .
وأوضح وكيل محافظة محايل أن اللجان المنظمة للمهرجان حرصت على التنوع في تقديم البرامج والفعاليات لتشمل مشاركات دينية وثقافية وصحية ونسائية ورياضية واجتماعية ومهرجانا للتسوق والترفيه يستمر لمدة تسعين يومآ .
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22:51ت م