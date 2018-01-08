محايل 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 08 يناير 2018 م واس ..انطلقت اليوم فعاليات مهرجان "محايل أدفا 1439هـ" الشتوي في نسخته الحادية عشر بمحاضرة دينية بعنوان " مفاتيح الرزق" ألقاها الشيخ عبد الله بن عامر عقيله في مسجد الأميرة العنود, بحضور وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة .وأوضح وكيل محافظة محايل أن اللجان المنظمة للمهرجان حرصت على التنوع في تقديم البرامج والفعاليات لتشمل مشاركات دينية وثقافية وصحية ونسائية ورياضية واجتماعية ومهرجانا للتسوق والترفيه يستمر لمدة تسعين يومآ .// انتهى //22:51ت م