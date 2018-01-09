رام الله 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس في رام الله، وزيرة الخارجية النرويجية اينه ماري اريكسن، حيث أطلعه الرئيس على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما وصلت إليه العملية السياسية جراء القرار الأميركي المجحف بحق مدينة القدس المحتلة.وأشارت صحف الثلاثاء على ما أعرب عنه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء التقارير الإعلامية التي تُشير إلى احتمال إقدام الولايات المتحدة على تخفيض مساهمتها السنوية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتأكيده أن تقليص ميزانية الوكالة الدولية سوف تكون له تداعيات خطيرة على العمليات التي تباشرها والخدمات التي تُقدمها لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، الأمر الذي سينعكس بصورة خطيرة على أحوالهم المعيشية والتعليمية والصحية.وسلطت صحف الصباح الضوء، على تأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين، أن اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الإعدام استخفاف بالمحاكم الدولية المختصة.ورصدت اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي (23) مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية.وأوردت صحف هذا اليوم دعوة الحكومة الفلسطينية، دول العالم إلى الاستمرار في تقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).ولفتت الصحف النظر الى تأكيد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على موقف المملكة المتحدة الراسخ بشأن ضرورة تسوية وضع القدس عبر المفاوضات، وأن تكون عاصمة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.وواكبت صحف فلسطين إعلان مسؤول أميركي أمس الاثنين، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيقوم في 20 يناير الجاري بجولة في الشرق الاوسط يزور خلالها مصر والأردن وإسرائيل، حيث سيلقي خطابًا أمام الكنيست الاسرائيلي.// انتهى //10:25ت م